Головна подія EPT на Кіпрі: хто з українських покеристів потрапив у призи

Вчора завершився другий день Main Event EPT, що проходить на Кіпрі. Загальний призовий фонд Головної події склав понад 6 400 000 доларів, а до призової зони потрапили 199 гравців.

Троє українців продовжують боротьбу в найпрестижнішому турнірі кіпрського етапу. Загалом Головна подія Європейського покерного туру зібрала 1 320 входів. Серед низки українських гравців у зону ITM потрапили Ренат Богданов, Вадим Корягін та Володимир Котлик.

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Кожен із них уже гарантував собі щонайменше 10 700 доларів. У грі залишається 129 учасників, переможця чекає 1 042 000 доларів призових та фірмовий трофей ЕРТ. Найвище з українців у чип-каунті розташовується власник золотого браслета WSOPE Ренат Богданов.

Володимир Котлик / Фото PokerNews

Також на EPT стартував один з найбільш популярних турнірів у форматі Mystery Bounty з бай-іном 3 000 доларів. Семеро українців сьогодні продовжать свою участь. Це Іван Кузів, Ігор Гула, Андрій Заїка, Ігор Ярошевський, Ольга Єрмольчева, Ігор Калягін та Андрій Пінчук.