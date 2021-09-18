В последнее время возобновились атаки на Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Особенно это касается попытки скомпрометировать главу Комиссии Ивана Рудого. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

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"Непонятно, направлена ​​эта атака против меня или непосредственно против рынка, который постепенно запускается в Украине, – отметил чиновник. – Еще раз хочу подчеркнуть: ни о каких теневых предложениях или налаживаниях "схем" в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей не может быть и речи. КРАИЛ работает над выработкой прозрачных и урегулированных процедур, которые позволят приносить средства в государственный бюджет и будут устраивать бизнес".

С официальным заявлением по поводу провокаций против КРАИЛ выступил Глава Общественного объединения "Всеукраинский Совет гемблинга" Антон Кучухидзе.

Глава UGC Антон Кучухидзе / Фото ukranews.com

На самом деле, это атака на весь легальный рынок, индустрию, и, фактически, на каждого легального организатора азартных игр. Потому что Комиссия – это одна из частей легальной игорной индустрии. В ней, как и в любой другой экономической сфере, все объединены между собой с точки зрения достижения результата – государство и бизнес.

Также Глава UGС сообщил, что единственный путь противостоять этому – правильная коммуникация со средствами массовой информации всех участников рынка, а также защита, как юридическая, так и содержательный, для всех достижений легального рынка.

Провокации – очередное подтверждение того, что теперь многим не нравится, что, во-первых, выгоду от легализации получает именно государство в виде наполнения бюджета, во-вторых, игроки постепенно прекращают пользоваться услугами нелегалов и переходят к услугам легальных организаторов азартных игр. То есть, они становятся более социально защищенными. И третье – огромное давление государства на всех нелегалов.