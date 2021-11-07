"Герой аниме" выиграл браслет WSOP и почти миллион долларов

Мировая покерная серия выходит на финишную прямую, но продолжает удивлять яркими победами и большими возвращениями. Дэн Кейтс выиграл один из самых престижных турниров в эпатажном образе, а легендарный Дойл Брансон после продолжительной паузы вернулся в Main Event фестиваля.

Победа в турнире Poker Players Championship не зря считается не менее престижной, чем триумф в Главном событии. Здесь и билет стоит немало, и кто угодно не сядет играть этот ивент.

Читайте также: Хочется на личном примере показать, что покер – это спорт, – Михаил Гутый

По регламенту турнира за 50 тысяч долларов спортсмены поочередно демонстрируют свой скилл в 9 разновидностях покера. В этом году за трофей Чипа Риза боролись лишь 63 претендента, среди которых, что не имя, то звезда. Взять хотя бы финальный стол, где собрались сразу три владельца трех и более браслетов WSOP.



Дэн Кейтс / фото PokerNews

Впрочем, ни Эли Элезре, ни Полу Вольпе, ни Райану Лэнгу не удалось пополнить свое немалое трофейное наследие. Титул забрал эпатажный Дэн Кейтс, который на финале изрядно поразвлекся. Джанглмен покрасил волосы в кислотный цвет, довершив свой образ кимоно одного из героев аниме. Кейтс и вел себя соответственно – много шутил и в режиме реального времени заряжался аурой своих подписчиков в соцсетях.

Как результат – первый золотой браслет Дэна Кейтса и один из самых больших заносов американца на его покерном пути. Чемпион положил в карман 954 тысячи долларов и максимально приблизился к отметке в 10 миллионов призовых за карьеру.



Дойл Брансон на WSOP 2021 / фото PokerNews

У крестного отца покера Дойла Брансона браслетов WSOP в 10 раз больше, чем у Дэна Кейтса. Но, похоже, 88-летняя легенда не прочь и 11-й титул оформить. Дойл Брансон, завершивший покерную карьеру, неожиданно вернулся на WSOP. Но одним только турниром для ветеранов не ограничился.

Почтенный дедушка запрыгнул в изнурительное Главное событие и охотится за своим уже третьим титулом чемпиона мира. Брансон, как показала игра, свое мастерство не растерял. Легенда провернул несколько блефов и хорошо читал оппонентов. В конце концов он пробился во второй день с неплохим стеком – 2,5 стартовых, или 151 тысяча фишек.