Герои главного турнира 2021 года в покере: мультичемпионы WSOP

Возвращение Мировой серии покера в "живом" формате подарило множество интриг и сенсаций. Тысячи участников WSOP разыграли в Лас-Вегасе миллионы долларов, а сразу 6 игроков стали мультичемпионами.

Выиграть несколько золотых браслетов на одной и той же Мировой серии покера – это редкий подвиг, которого достигали менее 60 игроков за долгую и легендарную историю WSOP. В 2021-м году удалось повторить историческое достижение – сразу 6 покеристов завоевали по 2 браслета.

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Джош Арье

Джош Арье / Фото pokernews.com

Только в 2003-м году был подобный случай, когда сразу шестеро покеристов сумели стать мультичемпионами. В их числе были известные всему миру игроки Фил Хельмут, Крис Фергюсон, Джонни Чен и другие. В 2021-м году Хельмут мог повторить уникальное достижение, но в звании "Игрок года" его превзошел Джош Арье. Успешный покер-про из США в борьбе за престижный титул WSOP обошел именитых оппонентов Хельмута и Негреану, попутно выиграв 2 браслета Мировой серии покера в турнирах по Омахе.

Скотт Болл

Cкотт Болл / Фото pokernews.com

В этому году на "живых" турнирах Мировой серии покера многим удалось оформить лучшие призовые в свой карьере. Среди них оказался и скандально известный Скотт Болл. Он выиграл дебютный браслет WSOP с выплатой более 500 000 долларов, а позже занес еще одно событие по Холдему.

Энтони Зинно

Энтони Зинно / Фото pokernews.com

Очередной мультичемпион Мировой серии покера 2021 года – Энтони Зинно. Теперь в активе американца сразу 4 браслета WSOP и 3 титула World Poker Tour. Что интересно, победы американского хайроллера случились в течение нескольких дней. Сначала Зинно триумфально выступил на событии по 7-карточному стаду, а затем стал чемпионом смешанного формата покера HORSE.

Майкл Аддамо

Майкл Аддамо / Фото pokernews.com

Австралийский покер-про Майкл Аддамо потихоньку подтягивается к лидерам по количеству выигранных браслетов WSOP за все время. Ему сейчас 27 лет, он наделен невероятным талантом и показывает сумасшедшие результаты в покере. Аддамо заехал на серию в Лас-Вегас с четкой целью – участвовать в хайроллерских событиях. Не удивительно, что австралиец сумел оформить сразу две победы. Теперь в активе Аддамо 4 золотых браслета WSOP.

Кевин Герхарт

Кевин Герхарт / Фото pokernews.com

Сразу 2 трофея за одну серию WSOP оформил Кевин Герхарт. Уникальность его достижения в том, что американец выиграл 4 титула всего за 3 года. Это еще один талантливый молодой игрок, который уверенно себя чувствует в смешанных играх. Герхарт выиграл события по HORSE и Омахе.

Джереми Осмус

Джереми Осмус / Фото pokernews.com

Самая запоминающаяся финалка Мировой серии покера случилась с участием Фила Хельмута, Даниэля Негреану и Джереми Осмуса. Пока весь мир болел за легендарных игроков, Джереми Осмум утер нос обоим. Победа в турнире по Омахе принесла ему более миллиона долларов. Второй браслет в событии по Холдему добавил Джереми Осмусу скромные 46 тысяч долларов.