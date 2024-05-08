Покер по-гарвардски: в легендарном университете взялись за развитие интеллектуальной игры

В современном мире уже почти никому не надо доказывать, что покер - это прежде всего интеллектуальная, а не азартная игра. Лишний раз подчеркнуть это решили даже в легендарном Гарвардском университете.

За более чем 380 лет выпускниками Гарварда стали 8 президентов США, 188 миллиардеров, 162 лауреата Нобелевской премии, а теперь, возможно, и будущий чемпион мира по покеру.

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В стенах одного из самых престижных образовательных учреждений в мире состоялся турнир по матч-покеру между студентами. Этот формат превращает игру в командный вид спорта, где после каждой раздачи игроки получают определенное количество баллов. Идейным вдохновителем турнира, а заодно и спонсором стал профессор права Гарвардского университета Чарли Нессон:

Я хочу рассказать гарвардскому миру, а затем и за его пределами, каким мощным инструментом является покер, особенно матч-покер, для усвоения молодежью навыков ведения переговоров, анализа рисков и гражданского дискурса,

– рассказывает Нессон.

Для проведения соревнований в кампусе университета организовали специальную зону, а игра транслировалась на живо с всей доступной зрителям информацией о картах. Конечно, победители получили свои заслуженные награды и кубки.

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