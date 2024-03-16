Это сможет каждый: оптимальная стратегия для успеха в покере

Известный покерный тренер Гарет Джеймс неустанно ищет пути, чтобы сделать премудрости покера доступными широкому кругу игроков. На этот раз он привлек к такой миссии искусственный интеллект.

Одна из самых сложных вещей в покере, где очень часто ошибаются новички и даже опытные игроки – это выбор размера ставок (сайзинг). Оптимальная стратегия GTO предлагает слишком много вариантов действий, которые сложно запомнить. Но Гарет Джеймс предлагает более легкий путь.

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Сложность выбора сайзинга

Когда я сначала занимался с PioSOLVER, я изучал 4 сайзинга в каждом споте. Например, берем ситуацию хайджек против большого блайнда, со стеками по 40 ВБ. Получается флоп 7-4-2 пиковое флеш-дро. Забьем в солвер 4 сайзинга контбета: 25% пота, 50%, 75%, 125%. Получим ответ, что чаще всего солвер выберет 25% и 125%. Однако, остальные тоже использует.

Два сайзинга лучше четырех

На спаренных бордах солверу нравится мелкая ставка. На досках формата A-K-J, у агрессора большое преимущество по эквити и натсам. В результате получаем достаточно простую стратегию с двумя сайзингами: 69% и 25% пота. Главное запомнить решения и частоты на популярных типах досок. Однако, всегда возникал вопрос: а что, если будет только один сайзинг?

Появление GTO Wizard AI

Я рассчитал в GTO Wizard AI один оптимальный сайзинг для того же спота. В результате получил очень простую стратегию: 39% пота в 76% случаев, а остальное играем чек. Если сравнивать с двумя сайзингами, то мы даже ничего не теряем в EV! Только по сравнению с четырьмя, однако, всего 1 ВБ на 100. Четыре сайзинга все равно никто никогда не запомнит, а вот один – очень легко. Это может каждый. Я уверен, что искусственный интеллект вот-вот в корне изменит покерное обучение!

Удобные сайзинги в зависимости от флопа

В таблице ниже приведены 11 различных текстур флопов, для каждого рассчитаны EV-ставки с четырьмя возможными сайзингами, двумя и одним. Наибольшая потеря EV, которую мы получим, используя единственный сайзинг – всего 2 ВБ на 100. При этом находим стратегию, которую легко запомнить и использовать за столами.



Оптимальные сайзинги ставок / Гарет Джеймс

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