Футболист Неймар обошел украинского "Тигра" и выиграл свои рекордные призовые в покере

Звезда ПСЖ и сборной Бразилии с пользой проводит свой больничный. Из-за тяжелой травмы у футболиста появилось много времени для игры в онлайн-покер и результат не заставил себя долго ждать – первый 6-значный занос Неймара в интеллектуальной игре.

Неймар не испугался грозных соперников и солидного бай-ина в 10 300 долларов в одном из турниров зимней серии.

Читайте также: Покерная феерия длиной в год: PokerMatch подводит итоги 2021-го

Со второго "патрона" бразилец неплохо раскрутился и вышел за финальный стол в статусе чип-лидера. Там его ждали настоящие акулы игры – Оле Шемион, Кристиан Рудольф и украинец Андрей Новак. Нашему покеристу пришлось сложить оружие на пятой позиции – 70 тысяч долларов призовых. А вот Неймар, хоть и растерял немало фишек, попал на подиум.



Андрей Новак / фото Трибуна

Британец Кристоф Фогельсанг, ставший настоящим боссом финального стола, спровадил бразильскую звезду отдыхать с третьим призом. Неймар поехал на префлопе с мастевыми K-J и не нашел аргументов против A-7 британца. Впрочем, футболист вполне может гордиться своим достижением – он получил 125 тысяч долларов призовых, превысив свой предыдущий бест кеш более чем в 5 раз.



Кристиан Рудольф / фото PokerNews

Кристофу Фогельсангу, в конце концов, достались все лавры. В хедз-апе британец обставил Кристиана Рудольфа и выиграл 224 тысячи долларов. А вот немца локальная неудача не слишком и волновала. Прошли лишь сутки после феерической победы Рудольфа в еще одном турнире хайроллеров, где он получил 485 000 долларов призовых.