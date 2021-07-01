Французского бизнесмена и покериста осудили на 13 лет за похищение

Игрока по высоким лимитам Арно Мимрана признали виновным в похищении швейцарского финансиста. Это далеко не дебютное уголовное дело француза.

Арно уже судили за мошенничество. Также его подозревают в нескольких убийствах.

Читайте также: Хельмут нашел новую "жертву": Фил попытается одержать третью победу на High Stakes Duel

Сейчас это только подозрения, а вот приговор за похищение — это уже свершившийся факт. Мимран встрял в долги, поэтому решил нанять банду, чтобы та похитила швейцарского финансиста и заставила его приобрести акции компании Арно.

Эта история вполне достойна экранизации в Голливуде. Тем более, боевик завершился хеппи-эндом: жертва выжила и смогла дать показания в суде.

Мимран признал, что контактировал с главарем преступной группы (которого, к слову, в конце концов застрелили), но убеждал, что не знал о похищении. Фемида французу не поверила: его приговорили к 13 годам за решеткой.

Покерному сообществу Арно Мимран известен тем, что был среди предыдущих кандидатов на то, чтобы сыграть самый дорогой турнир в истории — с бай-ином в миллион долларов. Но тогда, в 2012 году, француз в итоге отказался от участия в соревновании.