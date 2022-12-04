Фотомодель Сара Шафак: как победительница конкурса "Мисс Финляндия" связана с покером

Финская модель Сара Шафак – мастерица на все руки. Обладательница титула "Мисс Финляндия 2012" принимала участие в кулинарных и танцевальных проектах, а в мире покера запомнилась потрясающим блефом на телевизионном шоу.

Сара Шафак быстро приобрела популярность в родной стране. После победы в конкурсе "Мисс Финляндия" девушка представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная", где не попала в первые 16. Дальше Сара довольно активно пробовала себя в разных сферах.

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В декабре 2014 года она засветилась на покерном шоу "Shark Cage", где разные знаменитости соревновались с профессиональными игроками за приз 1 000 000 долларов, а выбывавших участников сажали в клетку. Сара Шафак обрела популярность на шоу благодаря непревзойденному блефу против Ронни Барда.

Блеф Сары Шафак на телевизионном шоу Shark Cage: смотреть видео

Девушка и сейчас в свободное от съемок время играет в покер. По крайней мере в описании её профиля в инстаграме есть отметка о том, что она не забывает про Безлимитный Холдем. Когда-то финская модель вместе с Карой Скотт фотографировались рядом с самым титулованным покеристом Украины Евгением Качаловым.

Сара Шафак / Фото з інстаграму sarachafak