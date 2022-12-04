Фотомодель Сара Шафак: як переможниця конкурсу "Міс Фінляндія" пов'язана з покером

Фінська модель Сара Шафак – майстриня на всі руки. Володарка титулу "Міс Фінляндія-2012" брала участь у кулінарних і танцювальних проєктах, а у покерному світі запам'яталася приголомшливим блефом на телевізійному шоу.

Сара Шафак швидко отримала популярність у рідній країні. Після перемоги у конкурсі "Міс Фінляндія" дівчина представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт", де не потрапила до перших 16. Далі вона доволі активно пробувала себе у різних сферах.

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У грудні 2014 року дівчина засвітилася на покерному шоу "Shark Cage", де різні знаменитості змагалися з професійними гравцями за приз 1 000 000 доларів, а тих, хто вибував, садили у клітку. Сара Шафак стала знаменитістю цього шоу завдяки неперевершеному блефу Ронні Барда.

Блеф Сари Шафак на телевізійному шоу Shark Cage: дивитися відео

Дівчина і зараз у вільний від зйомок час грає у покер. Про це свідчить опис її профілю в інстаграм, де є позначка про те, що вона не забуває про Безлімітний Холдем. Колись фінська модель разом із Карою Скотт фотографувалися поруч із найтитулованішим покеристом України Євгеном Качаловим.

Сара Шафак / Фото з інстаграму sarachafak