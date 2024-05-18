Покер спасает жизни: известный фотограф отдал золотой браслет на благотворительность

Пол Бергер продает свой ценный трофей WSOP на аукционе, чтобы выручить средства для фонда борьбы с раком. Покерист-любитель также не жалеет денег на добрые дела из своих призовых.

В прошлом году в рамках Мировой серии покера Пол Бергер получил свой первый, и до сих пор единственный золотой браслет. Ценное украшение надолго у американца не задержится.

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Для Пола Бергера покер – не более, чем хобби. Он профессионально занимается фотографией дикой природы и является одним из самых успешных специалистов в этом ремесле на планете. Поэтому решил большинство выигранных в покер денег отдавать на благотворительность. Это касалось и рекордного выигрыша Бергера – приза в 212 645 долларов за победу в турнире WSOP 1 000 No Limit Hold'em - Super Turbo, который покорил в прошлом году.

Думаю, не лишним будет задонатить и сам золотой браслет. Чем больше я смогу помочь благодаря своим выигрышам в покер, тем лучше. Мне очень повезло в жизни, и это прекрасная возможность вернуть своеобразный долг. Покер приносит мне гораздо больше удовольствия, когда я понимаю, что мои достижения помогают другим,

- объясняет Пол Бергер.



Пол Бергер / Фото PokerNews

Свой золотой браслет фотограф выставил на аукцион на платформе сбора средств GiveSmart, торги стартуют с 5000 долларов. Все полученные средства Пол Бергер передаст в фонд "Борьбы с Лейкемией и Лимфомой".