Покер рятує життя: відомий фотограф віддав золотий браслет на благодійність

Пол Бергер продає свій цінний трофей WSOP на аукціоні, щоб виручити кошти для фонду боротьби з раком. Покерист-аматор також не шкодує грошей на добрі справи зі своїх призових.

Минулого року в рамках Світової серії покеру Пол Бергер здобув свій перший, і досі єдиний золотий браслет. Цінна прикраса надовго у американця не затримається.

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Для Пола Бергера покер – не більше, ніж хобі. Він професійно займається фотографією дикої природи і є одним із найбільш успішних фахівців у цьому ремеслі на планеті. Відтак вирішив більшість виграних у покер грошей віддавати на благодійність. Це стосувалось і рекордного виграшу Бергера – призу у 212 645 доларів за перемогу в турнірі WSOP 1 000 No Limit Hold'em - Super Turbo, який підкорив минулого року.

Думаю, не зайвим буде задонатити і сам золотий браслет. Чим більше я зможу допомогти завдяки своїм виграшам у покер, тим краще. Мені дуже пощастило в житті, і це прекрасна можливість повернути своєрідний борг. Покер приносить мені набагато більше задоволення, коли я розумію, що мої здобутки допомагають іншим,

- пояснює Пол Бергер.



Пол Бергер / Фото PokerNews

Свій золотий браслет фотограф виставив на аукціон на платформі збору коштів GiveSmart, торги стартують з 5000 доларів. Усі отримані кошти Пол Бергер передасть у фонд "Боротьби з Лейкемією та Лімфомою".