"Final Nine" дебютирует как первая в истории современная серия комиксов на тему покера

Лондонский писатель Аниш Патель, вдохновившись финальным столом Главного события WSOP-2008, воспроизвел в комиксах события 14-летней давности. В рассказах реальные истории тесно переплетаются с вымышленными персонажами.

"Final Nine" – это первая книга Аниша Пателя. С детства он был фанатом комиксов всех жанров. Начав карьеру на телевидении и киноиндустрии, британец загорелся мечтой создать собственный проект.

Читайте также Украинский покерист среди лучших на престижной серии PokerGO в Лас-Вегасе

Молодой автор работал над короткометражными и анимационными фильмами, но успеха не было. Потом он решил создать книгу о покерном турнире, совместив её с другой своей страстью – комиксами.

После нескольких лет исследований, поездок в Лас-Вегас и часов написания графического комикса Аниш Патель воспроизвел историю финального стола Главного события Мировой серии покера-2008. Автор выбрал название "Final Nine", уделив достаточно внимания каждому из 9 финалистов.

Аниш Патель / Фото pokerfirma.com

Тема покера близка для Пателя. В начале 2000-х британец следил за соревнованиями и сам играл в покер. Этот опыт помог Анишу воспроизвести в своих в комиксах напряжённую атмосферу финала, глубоко анализировать раздачи и точечно добавлять детали выдуманным персонажам.

Серія коміксів "Final Nine" / Фото pokerfirma.com

Увлекательный сюжет "Final Nine" сопровождается яркими иллюстрациями. Читатели знакомятся с каждым игроком, большинство из которых имеют сходство с реальными покеристами. Это подтверждает и сам автор.

За известными покеристами следили все. С некоторыми я даже пересекался в игре. Нас вдохновляли такие игроки, как Дойл Брансон, Джонни Мосс, Уолтер Пирсон и Джонни Чен. Все они повлияли на историю моих персонажей, – рассказал Аниш Патель.

Подробный рассказ автора об игроках вызывает симпатии у читателей. Они выбирают себе любимчиков и начинают болеть именно за них. Патель воспроизводит диалоги за столом, что добавляет ярких красок в комиксы. Книга "Final Nine" может стать приятным подарком для любого покериста. Цена – от 16 фунтов стерлингов.