Фил Хельмут вплотную подобрался к 18 браслету – мечтал о победе в особенный день

Легендарный Фил Хельмут был очень близок к очередной победе на WSOP. Более того, американец надеялся получить браслет в особенный для своей семьи день.

Уже более 40 чемпионских браслетов успели разыграть на WSOP-2024 в Лас-Вегасе. Пока не удалось пополнить свою впечатляющую коллекцию Филу Хельмуту, хотя он и был очень близок к цели.

Турнир Mixed: PLO Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi-Lo 8 or Better; Big O с бай-ином 1 500 долларов собрал 853 входа, а призовой фонд перевалил за 1 миллион долларов. Хельмуту удалось пробиться за финальный стол и он очень хотел выиграть соревнование именно 18 июня – в день рождения своей мамы.

Впрочем, и сам турнир затянулся еще на день, и Фил добраться до верхушки не смог. Когда в игре оставалось четыре покериста Хельмут пошел ол-ин с не закрывшимся флеш-дро,. За четвертое место легенда получил 64 тысяч долларов. Это уже третье попадание Фила в призы на нынешнем WSOP – ранее он финишировал на 23 и 48 местах. Как бы там ни было, Хельмут остается самым титулованным покеристом в истории, имея в активе 18 браслетов. Ближайший преследователь Фил Айви отстает от своего тезки аж на 7 трофеев.

Суперзвездная игра

Уже 22 июня в популярном Hustler Casino состоится кэш-игра с с невероятным количеством звезд. Среди других участие примут Неймар, Райан Гарсия, Джими Батлер и Ninja.