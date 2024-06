Філ Хельмут впритул підібрався до 18 браслету – мріяв про перемогу в особливий день

Легендарний Філ Хельмут був дуже близьким до чергової перемоги на WSOP. Ба більше, американець сподівався здобути браслет в особливий для своєї сім’ї день.

Вже понад 40 чемпіонських браслетів встигли розіграти на WSOP-2024 у Лас-Вегасі. Поки не вдалося поповнити свою вражаючу колекцію Філу Хельмуту, хоча він і був дуже близьким до мети.

Турнір Mixed: PLO Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi-Lo 8 or Better; Big O з бай-іном 1 500 доларів зібрав 853 входи, а призовий фонд перевалив за 1 мільйон доларів. Хельмуту вдалося пробитися за фінальний стіл і він дуже хотів виграти змагання саме 18 червня – у день народження своєї мами.

Втім, і сам турнір затягнувся ще на день, і Філ дістатися верхівки не зміг. Коли у грі залишалося чотири покеристи Хельмут пішов ол-ін з флеш-дро, що так і не закрилося. За четверте місце легенда отримав 64 тисяч доларів. Це вже третє потрапляння Філа у призи на цьогорічному WSOP – раніше він фінішував на 23 і 48 місцях. Хай там як, Хельмут залишається найтитулованішим покеристом в історії, маючи в активі 18 браслетів. Найближчий переслідувач Філ Айві відстає від свого тезко аж на 7 трофеїв.

Суперзіркова гра

Вже 22 червня у популярному Hustler Casino відбудеться кеш-гра з неймовірною кількістю зірок. З-поміж інших участь візьмуть Неймар, Раян Гарсія, Джимі Батлер та Ninja.