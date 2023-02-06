Фил Айви, Эспен Джорстад и Даниэль Негреану среди номинантов на Global Poker Awards
Источник:railme.com
Объявлены номинанты на премию Global Poker Awards 2022 года. Статуэтки получат лучшие игроки, создатели покерного контента и самые яркие представители отрасли.
Ежегодная церемония награждения лучших представителей покерной индустрии Global Poker Awards состоится 3 марта в Лас-Вегасе. На ней будут названы имена победителей в 29 номинациях.
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Пока известны победители только в трёх номинациях. Покерист Стивен Сонг заберёт награды лучшего игрока года среди мужчин GPI Player of the Year 2022 и GPI Mid-Major Player of the Year, а Чериш Эндрюс аналогичную статуэтку в женской номинации GPI Female Player of the Year.
Чериш Эндрюс / Фото worldpokertour.com
На звание рекордсмена Global Poker Awards по количеству статуэток в этом году будут претендовать 4 человека. Среди женщин Джейми Керстеттер и Марле Спрагг, среди мужчин – Эспен Йорстад и Итан Яу.
Американская покеристка и комментатор Джейми Керстеттер, у которой уже есть 2 статуэтки GPA, в этот раз была номинирована в категориях "Человек года в твиттер" и "Лучший телеведущий". Её соотечественница Марле Спрагг также претендует на победу в категории " Человек года в твиттер", вторая номинация – "Лучший медиа-контент: видео".
Марле Спрагг / Фото PokerNews
Чемпион WSOP Main Event 2022 года норвежец Эспен Йорстад может взять статуэтку за "Лучшее выступление за финальным столом" и "Прорыв года". Ещё один игрок, получивший двойную номинацию, это популярный стример Итан Яу. Он будет соперничать с Йорстадом за "Прорыв года". Вторая номинация – это оценка работы "Rampage" в качестве покерного влогера.
Среди других самых интересных номинантов Global Poker Awards-2022:
Возвращение года
- Фил Айви
- Алекс Китинг
- Тейлор фон Кригенберг
- Дэниэл Вайнман
Лучшее выступление за финальным столом
- Дэниэл Кейтс – Poker Players Championship
- Эспен Йорстад – Main Event WSOP
- Даниэль Негреану – Super High Roller Bowl
- Стивен Сонг – WPT Prime Championship
Прорыв года
- Анджела Джордисон
- Эспен Йорстад
- Алехандро Лококо
- Пуннат Пунсри
- Итан Яу
Самый сильный оппонент (выбор игроков)
- Браян Альтман
- Стивен Чидвик
- Алекс Фоксен
- Стивен Сонг
Лучший стример
- Кевин Мартин
- Бен Спрэгг
- Джонатан Ван Флтт
- Лекс Вельдхус
Лучший подкаст
- Only Friends – Мэтт Берки, Мелисса Шуберт, Лэндон Тайс
- Poker in the Ears – Джеймс Хартиган, Джо Стэплтон
- Подкаст PokerGO – Тим Дакворт, Донни Питерс, Ремко Ринкема
- The Chip Race – Дэвид Лаппин, Дара О'Кирни, Бэрри Картер