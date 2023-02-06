Фил Айви, Эспен Джорстад и Даниэль Негреану среди номинантов на Global Poker Awards

6 февраля 2023, 17:32
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Источник:

railme.com

Объявлены номинанты на премию Global Poker Awards 2022 года. Статуэтки получат лучшие игроки, создатели покерного контента и самые яркие представители отрасли.

Ежегодная церемония награждения лучших представителей покерной индустрии Global Poker Awards состоится 3 марта в Лас-Вегасе. На ней будут названы имена победителей в 29 номинациях.

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Пока известны победители только в трёх номинациях. Покерист Стивен Сонг заберёт награды лучшего игрока года среди мужчин GPI Player of the Year 2022 и GPI Mid-Major Player of the Year, а Чериш Эндрюс аналогичную статуэтку в женской номинации GPI Female Player of the Year.

Чериш Эндрюс / Фото worldpokertour.com

На звание рекордсмена Global Poker Awards по количеству статуэток в этом году будут претендовать 4 человека. Среди женщин Джейми Керстеттер и Марле Спрагг, среди мужчин – Эспен Йорстад и Итан Яу.

Американская покеристка и комментатор Джейми Керстеттер, у которой уже есть 2 статуэтки GPA, в этот раз была номинирована в категориях "Человек года в твиттер" и "Лучший телеведущий". Её соотечественница Марле Спрагг также претендует на победу в категории " Человек года в твиттер", вторая номинация – "Лучший медиа-контент: видео".

Марле Спрагг / Фото PokerNews

Чемпион WSOP Main Event 2022 года норвежец Эспен Йорстад может взять статуэтку за "Лучшее выступление за финальным столом" и "Прорыв года". Ещё один игрок, получивший двойную номинацию, это популярный стример Итан Яу. Он будет соперничать с Йорстадом за "Прорыв года". Вторая номинация – это оценка работы "Rampage" в качестве покерного влогера.

Среди других самых интересных номинантов Global Poker Awards-2022:

Возвращение года

  • Фил Айви
  • Алекс Китинг
  • Тейлор фон Кригенберг
  • Дэниэл Вайнман

Лучшее выступление за финальным столом

  • Дэниэл Кейтс – Poker Players Championship
  • Эспен Йорстад – Main Event WSOP
  • Даниэль Негреану – Super High Roller Bowl
  • Стивен Сонг – WPT Prime Championship

Прорыв года

  • Анджела Джордисон
  • Эспен Йорстад
  • Алехандро Лококо
  • Пуннат Пунсри
  • Итан Яу

Самый сильный оппонент (выбор игроков)

  • Браян Альтман
  • Стивен Чидвик
  • Алекс Фоксен
  • Стивен Сонг

Лучший стример

  • Кевин Мартин
  • Бен Спрэгг
  • Джонатан Ван Флтт
  • Лекс Вельдхус

Лучший подкаст

  • Only Friends – Мэтт Берки, Мелисса Шуберт, Лэндон Тайс
  • Poker in the Ears – Джеймс Хартиган, Джо Стэплтон
  • Подкаст PokerGO – Тим Дакворт, Донни Питерс, Ремко Ринкема
  • The Chip Race – Дэвид Лаппин, Дара О'Кирни, Бэрри Картер
Автор: Руслан Левицький