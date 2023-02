Філ Айві, Еспен Йорстад та Даніель Негреану серед номінантів на Global Poker Awards

Оголошено номінантів премії Global Poker Awards 2022 року. Статуетки покерного "Оскару" отримають найкращі гравці та представники галузі.

Щорічна церемонія нагородження найкращих представників покерної індустрії Global Poker Awards відбудеться 3 березня у Лас-Вегасі. На ній буде названо імена переможців у 29 номінаціях.

На даний час відомі переможці всього трьох номінацій. Покерист Стівен Сонг забере нагороди найкращого гравця року серед чоловіків GPI Player of the Year 2022 та GPI Mid-Major Player of the Year, а Черіш Ендрюс отримає статуетку у жіночій номінації GPI Female Player of the Year.

Черіш Ендрюс / Фото worldpokertour.com

Цього року на звання рекордсмена Global Poker Awards за кількістю статуеток претендуватимуть четверо. Двоє жінок – Джеймі Керстеттер та Марле Спрагг, і двоє чоловіків – Еспен Йорстад та Ітан Яу.

Американська покеристка та коментатор Джеймі Керстеттер, яка вже має 2 статуетки GPA, цього разу номінована у категоріях "Людина року у твіттері" та "Кращий телеведучий". Марле Спрагг також претендує на перемогу у категорії "Людина року у твіттері", а її друга номінація – "Найкращий медіа-контент: відео".

Марле Спрагг / Фото PokerNews

Чемпіон WSOP Main Event 2022 року норвежець Еспен Йорстад може взяти статуетку за "Кращий виступ за фінальним столом" та "Прорив року". Ще один гравець, який є номінантом у двох категоріях, це популярний стример Ітан Яу. Він змагатиметься з Йорстадом за "Прорив року", а також як найкращий влогер.

Серед інших найцікавіших номінантів Global Poker Awards-2022:

Повернення року

Філ Айві

Алекс Кітінг

Тейлор фон Крігенберг

Деніел Вайнман

Найкращий виступ за фінальним столом

Деніел Кейтс – Poker Players Championship

Еспен Йорстад – Main Event WSOP

Даніель Негреану – Super High Roller Bowl

Стівен Сонг – WPT Prime Championship

Прорив року

Анджела Джордісон

Еспен Йорстад

Алехандро Лококо

Пуннат Пунсрі

Ітан Яу

Найсильніший суперник (вибір гравців)

Браян Альтман

Стівен Чідвік

Алекс Фоксен

Стівен Сонг

Найкращий стример

Кевін Мартін

Бен Спрегг

Джонатан Ван Фліт

Лекс Вельдхус

Найкращий подкаст