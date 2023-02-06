Філ Айві, Еспен Йорстад та Даніель Негреану серед номінантів на Global Poker Awards
Джерело:railme.com
Оголошено номінантів премії Global Poker Awards 2022 року. Статуетки покерного "Оскару" отримають найкращі гравці та представники галузі.
Щорічна церемонія нагородження найкращих представників покерної індустрії Global Poker Awards відбудеться 3 березня у Лас-Вегасі. На ній буде названо імена переможців у 29 номінаціях.
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На даний час відомі переможці всього трьох номінацій. Покерист Стівен Сонг забере нагороди найкращого гравця року серед чоловіків GPI Player of the Year 2022 та GPI Mid-Major Player of the Year, а Черіш Ендрюс отримає статуетку у жіночій номінації GPI Female Player of the Year.
Черіш Ендрюс / Фото worldpokertour.com
Цього року на звання рекордсмена Global Poker Awards за кількістю статуеток претендуватимуть четверо. Двоє жінок – Джеймі Керстеттер та Марле Спрагг, і двоє чоловіків – Еспен Йорстад та Ітан Яу.
Американська покеристка та коментатор Джеймі Керстеттер, яка вже має 2 статуетки GPA, цього разу номінована у категоріях "Людина року у твіттері" та "Кращий телеведучий". Марле Спрагг також претендує на перемогу у категорії "Людина року у твіттері", а її друга номінація – "Найкращий медіа-контент: відео".
Марле Спрагг / Фото PokerNews
Чемпіон WSOP Main Event 2022 року норвежець Еспен Йорстад може взяти статуетку за "Кращий виступ за фінальним столом" та "Прорив року". Ще один гравець, який є номінантом у двох категоріях, це популярний стример Ітан Яу. Він змагатиметься з Йорстадом за "Прорив року", а також як найкращий влогер.
Серед інших найцікавіших номінантів Global Poker Awards-2022:
Повернення року
- Філ Айві
- Алекс Кітінг
- Тейлор фон Крігенберг
- Деніел Вайнман
Найкращий виступ за фінальним столом
- Деніел Кейтс – Poker Players Championship
- Еспен Йорстад – Main Event WSOP
- Даніель Негреану – Super High Roller Bowl
- Стівен Сонг – WPT Prime Championship
Прорив року
- Анджела Джордісон
- Еспен Йорстад
- Алехандро Лококо
- Пуннат Пунсрі
- Ітан Яу
Найсильніший суперник (вибір гравців)
- Браян Альтман
- Стівен Чідвік
- Алекс Фоксен
- Стівен Сонг
Найкращий стример
- Кевін Мартін
- Бен Спрегг
- Джонатан Ван Фліт
- Лекс Вельдхус
Найкращий подкаст
- Only Friends – Метт Беркі, Мелісса Шуберт, Лендон Тайс
- Poker in the Ears – Джеймс Хартіган, Джо Степлтон
- Подкаст PokerGO – Тім Дакворт, Донні Пітерс, Ремко Рінкема
- The Chip Race – Девід Лаппін, Дара О'Кірні, Беррі Картер