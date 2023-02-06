Філ Айві, Еспен Йорстад та Даніель Негреану серед номінантів на Global Poker Awards

6 лютого 2023, 17:31
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Джерело:

railme.com

Оголошено номінантів премії Global Poker Awards 2022 року. Статуетки покерного "Оскару" отримають найкращі гравці та представники галузі.

Щорічна церемонія нагородження найкращих представників покерної індустрії Global Poker Awards відбудеться 3 березня у Лас-Вегасі. На ній буде названо імена переможців у 29 номінаціях.

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На даний час відомі переможці всього трьох номінацій. Покерист Стівен Сонг забере нагороди найкращого гравця року серед чоловіків GPI Player of the Year 2022 та GPI Mid-Major Player of the Year, а Черіш Ендрюс отримає статуетку у жіночій номінації GPI Female Player of the Year.

Черіш Ендрюс / Фото worldpokertour.com

Цього року на звання рекордсмена Global Poker Awards за кількістю статуеток претендуватимуть четверо. Двоє жінок – Джеймі Керстеттер та Марле Спрагг, і двоє чоловіків – Еспен Йорстад та Ітан Яу.

Американська покеристка та коментатор Джеймі Керстеттер, яка вже має 2 статуетки GPA, цього разу номінована у категоріях "Людина року у твіттері" та "Кращий телеведучий". Марле Спрагг також претендує на перемогу у категорії "Людина року у твіттері", а її друга номінація – "Найкращий медіа-контент: відео".

Марле Спрагг / Фото PokerNews

Чемпіон WSOP Main Event 2022 року норвежець Еспен Йорстад може взяти статуетку за "Кращий виступ за фінальним столом" та "Прорив року". Ще один гравець, який є номінантом у двох категоріях, це популярний стример Ітан Яу. Він змагатиметься з Йорстадом за "Прорив року", а також як найкращий влогер.

Серед інших найцікавіших номінантів Global Poker Awards-2022:

Повернення року

  • Філ Айві
  • Алекс Кітінг
  • Тейлор фон Крігенберг
  • Деніел Вайнман

Найкращий виступ за фінальним столом

  • Деніел Кейтс – Poker Players Championship
  • Еспен Йорстад – Main Event WSOP
  • Даніель Негреану – Super High Roller Bowl
  • Стівен Сонг – WPT Prime Championship

Прорив року

  • Анджела Джордісон
  • Еспен Йорстад
  • Алехандро Лококо
  • Пуннат Пунсрі
  • Ітан Яу

Найсильніший суперник (вибір гравців)

  • Браян Альтман
  • Стівен Чідвік
  • Алекс Фоксен
  • Стівен Сонг

Найкращий стример

  • Кевін Мартін
  • Бен Спрегг
  • Джонатан Ван Фліт
  • Лекс Вельдхус

Найкращий подкаст

  • Only Friends – Метт Беркі, Мелісса Шуберт, Лендон Тайс
  • Poker in the Ears – Джеймс Хартіган, Джо Степлтон
  • Подкаст PokerGO – Тім Дакворт, Донні Пітерс, Ремко Рінкема
  • The Chip Race – Девід Лаппін, Дара О'Кірні, Беррі Картер
Автор: Руслан Левицький