Европейский этап Мировой серии покера: украинцы штурмуют Mini Main Event

В чешском городе Розвадов продолжается европейский этап Мировой серии покера WSOP Europe. Сразу несколько игроков из Украины претендовали на браслет престижного турнира Mini Main Event.

Хозяевами WSOP Europe в разные годы были Лондон, Канны и Берлин, но с 2017-го неизменным местом браслетных покерных баталий является казино King's Resort в самом центре Европы. Ежегодно туда съезжаются тысячи игроков в надежде заполучить трофей WSOPE.

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Традиционно среди участников серии много украинцев. Уже в этом году Станислав Галатенко и Алексей Ковальчук крепко зацепились во втором событии серии по Омахе, финишировав на 10 и 16 месте соответственно. Следующим в расписании WSOPE значился турнир Mini Main Event по Холдему.

Украина и здесь сохраняла определенные надежды на браслет. Событие с гарантированным призовым фондом 1 000 000 евро привлекло почти полторы тысячи участников. Бай-ин составлял 1 350 евро. Во второй день турнира пробились 215 игроков. В топ-20 чип-каунта шли сразу двое украинцев – Яков Сызганов со стеком 100 ББ и Павел Векслер со стеком 87 ББ.

Яков Сызганов на турнире Mini Main Event / Фото wsop.com

26-летний киевлянин Яков Сызганов был очень близок, чтобы сыграть финальный день и побороться за главный приз 245 319 евро. Игра продолжалась до стадии топ-12, но украинец вылетел на 13 месте. Его приз – 13 350 евро.

Также в зоне ITM отметились Николай Костырко (214 место), Игорь Кононов (179 место) и Павел Векслер, который по итогу занял 56 место и выиграл 3 897 евро. WSOP Europe в Розвадове продлится до 16 ноября.