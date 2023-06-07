Расстался с девушкой из-за покера, а затем выиграл браслет WSOP: история Джозефа Альтмонта

После 10-летнего перерыва Джозеф Альтмонт очень уверенно вернулся в "большой спорт". Дебютировав на WSOP, американец сразу же выиграл золотой браслет Мировой серии покера.

В своё время Джозеф Альтмонт зарабатывал покером на жизнь. Когда у него появилась девушка, с покером пришлось распрощаться. Она считала это недостойной профессией и переубедила Джозефа закончить карьеру.

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Альтмонт добросовестно выполнил требование и не играл в покер почти 10 лет. Все изменилось, когда пара рассталась. Американец решил вернуться в игру и сразу начал зарабатывать приличные призовые.

Только в этом году до поездки на WSOP Джозеф выиграл в живых турнирах около 300 000 долларов. На Мировой серии покера апстрик продолжился. Американец стал победителем браслетного события по Омахе с бай-ином 600 долларов, где было сделано 3 200 входов.

Этот турнир стал самым крупным по Омахе за всю историю WSOP. Чемпион вместе с браслетом получил 217 100 долларов. На дебютной Мировой серии покера Джозеф Альтмонт также оформил бест-кэш.