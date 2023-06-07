Розлучився з дівчиною через покер, а потім виграв браслет WSOP: історія Джозефа Альтмонта

Після 10-річної перерви Джозеф Альтмонт дуже впевнено повернувся у "великий спорт". Дебютувавши на WSOP, американець одразу виграв золотий браслет Світової серії покеру.

Свого часу Джозеф Альтмонт заробляв покером на життя. Коли у нього з'явилася дівчина, з покером довелося розпрощатися. Вона вважала це "непрестижною професією" та переконала Джозефа завершити кар'єру.

До теми Українка, яка підкорила світовий покер: Ольга Єрмольчева кинула виклик Філу Хельмуту на WSOP

Альтмонт виконав вимогу, забувши про покер на 10 років. Усе змінилося, коли пара розбіглася. Джозеф одразу повернувся у гру та почав заробляти пристойні призові.

Тільки цього року до поїздки на WSOP американець виграв у живих турнірах понад 300 000 доларів. На Світовій серії покеру апстрік Джозефа продовжився. Він переміг у браслетній події з Омахи з бай-іном 600 доларів, де було зроблено 3 200 входів.

Цей турнір став найбільшим з Омахи за всю історію WSOP. Чемпіон разом із браслетом виграв 217 100 доларів. На дебютній Світовій серії покеру Джозеф Альтмонт оформив ще й бест-кеш.