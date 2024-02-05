Не такой он и "маленький": тренер Джонатан Литтл забрал 3 кубка PokerGO

Основатель популярного ресурса PokerCoaching.com доказал, что покерные спудеи вполне могут довериться его обучающему курсу. Джонатан Литтл выиграл два турнира в рамках престижной живой серии и оформил звание её лучшего игрока.

Недавно мы рассказывали, как Джонатан Литтл выиграл свой первый в карьере турнир PokerGO Cup. Не медлил и с чемпионским дублем.

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Турнир по Безлимитному Холдему с бай-ином 25 200 долларов собрал 55 входов, а только восемь самых достойных попали в деньги. Зону ITM замкнул единственный не американец за финальным столом – англичанин Стивен Чидвик, который забрал 55 000 долларов призовых. А вот в звездно-полосатых разборках равных не было Джонатану Литтлу.

Основатель популярного учебного ресурса PokerCoaching.com в хедз-апе разобрался с Джастином Заки (288 750 долларов призовых) и забрал главный приз – 453 750 долларов. Вторая победа на одном и том же этапе PokerGO Cup обеспечила Литтлу победу в индивидуальном зачете. Американец в дополнение к двум малым кубкам получил и главный трофей.