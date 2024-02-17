Как быть успешным во фризаутах: покерный тренер раскрывает секреты

Успешный турнирный игрок и покерный тренер Джонатан Литтл, который недавно стал чемпионом PokerGo Cup-2024, дал несколько ценных советов игры во фризаутах.

Фризаут – классический формат турниров, в котором нет возможности сделать ребай или реентри. Поэтому, по меньшей мере на ранних этапах стоит вести себя осторожнее. Вот несколько идей от Джонатана Литтла по игре в таком формате.

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Не спешите в ранних стадиях

Структура во фризаут-турнирах достаточно хорошая, поэтому очень важно не проигрывать стек в каком-то непонятном споте. Особенно осторожны будьте с колами ол-инов на ривере. Помните, что реентри вы не сможете сделать. Играйте осторожно, используйте мелкие сайзинги.

Внимательно следите за соперниками

Фризаут-турниры не настолько динамичны, как соревнования с реентри. В этих событиях большинство игроков стараются сохранять стеки. Наблюдайте кто активен, а кто нет. Ближе к баблу собранная информация поможет надежнее выбирать возможности для давления.

Помните, люди не хотят вылетать

Под это можно подстраивать много решений, ведь фолд-эквити больше, чем в турнирах с реентри. Где-то можно запушить дро-руки. Особенно это актуально для офлайна. Любитель, который прилетел в Лос-Анджелес сыграть несколько турниров, точно не захочет вылетать в начале соревнований.

Бин Вэнг подтверждает статус

Действующий обладатель звания лучшего покериста мира по версии GPI Бин Вэнг выиграл турнир WSOPC во Флориде и получил 15 тысяч долларов призовых. Напомним, в 2023 году Вэнг заработал 6,6 миллионов.