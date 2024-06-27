Из покера в Голливуд и обратно: сенсационное возвращение суперталанта на WSOP-2024

Джастина BoostedJ Смита в свое время называли одним из самых перспективных покеристов в мире. Впрочем, неожиданно он покинул игру, чтобы так же неожиданно вернуться через много лет.

Лет 15 назад Смит вызвал настоящий бум в мире покера. При том, что попал он за столы при очень неприятных обстоятельствах. В свои 19 парень временно оказался в инвалидной коляске и друзья посоветовали попробовать покер.

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Сказать, что у Джастина сразу начало хорошо удаваться – не сказать ничего. Он победил в своем первом же турнире, получив 175 тысяч долларов. Вскоре Смит оформил три финальных стола на WSOP, заработал более 2 миллионов баксов в турнирах, но в 2013 вдруг исчез с покерных радаров.

Я просто перегорел. Мне больше не хотелось играть, поэтому я сделал очень длинный перерыв. Тогда я играл очень много. Сумасшедшие кэш-игры, которых точно не показывали по телевизору. Когда просыпался, проводил очень много часов онлайн. Играл, даже принимая душ и оставался дома, если игра шла хорошо, несмотря на то, что мне нужно было куда-то пойти. Это уже было очень не здорово,

– признается Смит.

Забросив покер, Смит нашел себя в шоубизнесе. Он стал продюсером нескольких голливудских лент, а прямо сейчас работает над фильмом о легендарном покеристе Дойле Брансоне. Возможно, именно это и подтолкнуло Джастина вернуться за столы.

Эта идея просто вдруг пришла ко мне. Показалось, что я действительно захотел играть в покер. Но когда приехал сюда, то сильно удивился. Я думал, что вернусь туда где закончил, но зайдя в зал, я не узнал большинства из этих людей. Да и в целом их стало куда больше. В мое время покер был менее популярен,

– рассказывает Смит.

Пока Джастин участвует в турнире за 10 тысяч долларов по Пот-Лимит Омахе и пока не признался, планирует ли выступать в других соревнованиях WSOP-2024.

Украинские успехи

Двое украинских покеристов попали в призовую зону турнира №60 на WSOP-2024 с бай-ином 3 тысячи долларов. Ренат Богданов получил 6 020 долларов за 210 место, а Ростислав Сабищенко финишировал 50-м, заработав более 14 тысяч.