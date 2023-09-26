Учитесь как надо: Джастин Бономо заколол олл-ин на туз-хай на пути к титулу

Один из самых успешных турнирных игроков в истории эффектно завоевал трофей серии Poker Masters за 25 000 долларов. За финальным столом американец выбил каждого из пяти соперников.

Участники очередного этапа покерной серии хейролеров Poker Masters существенно подняли ставки. Девятое событие обошлось каждому из 37 покеристов уже в 25 000 долларов. Для Джастина Бономо, второго в All-time Money List (более 62 млн долларов призовых), сумма вполне подъемная, да и инвестированная с выгодой.

В топ-6, а именно столько игроков попадали в деньги Бономо собрал 45% всех фишек. В конце концов, обороты не сбавлял, и поочередно отправил отдыхать четырех соперников. Последний оказался крепким орешком. Даниэль Резаи, уступая в четыре раза по размеру стека, быстро перехватил инициативу и через 10 минут после начала хедз-апа распределение сил перевернулось с ног на голову.



Джастин Бономо празднует победу / Фото PokerGO

Впрочем, Джастину Бономо звание второго успешного МТТ-игрока в истории досталось далеко не за безупречный покер-фейс. В одной из раздач американец протянул A-8 трефовые без попадания в доску, а на ривере заколол олл-ин австрийца из туз-хай. Вернув себе лидерство, Бономо на скиле дожал оппонента и завоевал очередной трофей. Вознаграждение для чемпиона – 333 000 долларов.