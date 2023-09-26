Учіться як треба: Джастін Бономо заколов олл-ін на туз-хай на шляху до титулу

Один із найуспішніших турнірних гравців в історії ефектно виборов трофей серії Poker Masters за 25 000 доларів. За фінальним столом американець вибив кожного із п’яти суперників.

Учасники чергового етапу покерної серії хейролерів Poker Masters суттєво підняли ставки. Дев’ята подія обійшлась кожному із 37 покеристів уже у 25 000 доларів. Для Джастіна Бономо, другого в All-time Money List (понад 62 млн доларів призових), сума цілком підйомна, та й інвестована із зиском.

У топ-6, а саме стільки гравців потрапляли у гроші, Бономо зібрав 45% усіх фішок. Зрештою, обертів не збавляв, і почергово відправив відпочивати чотирьох суперників. Останній виявився міцним горішком. Даніель Резаї, поступаючись в чотири рази розміром стеку, швидко перехопив ініціативу і через 10 хвилин від початку хедз-апу розподіл сил перевернувся з ніг на голову.



Джастін Бономо святкує перемогу / Фото PokerGO

Утім Джастіну Бономо звання другого найуспішнішого МТТ-гравця в історії дісталось далеко не за бездоганний покер-фейс. В одній із роздач американець протягнув A-8 трефові без потрапляння у дошку, а на рівері заколов олл-ін австрійця із туз-хай. Повернувши собі лідерство, Бономо на скілі дотиснув опонента і здобув черговий трофей. Винагорода для чемпіона – 333 000 доларів.