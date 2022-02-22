Несмотря на двойное представительство, ни один из украинцев не попал в призовую тройку Sunday Million, но и "VALIK913" и "vocminog" неплохо приумножили свои инвестиции в 109 долларов.

Читайте также: Эксперт PokerMatch Глеб Тремзин сыграл за финальным столом своего именного турнира

Игрок с ником "VALIK913" замкнул топ-9 и получил 8 тысяч долларов призовых, выплата "vocminog" за пятое место составила 29 тысяч долларов. Звезд с неба за финальным столом не хватал бразилец Жоао "lo-fi dream" Леао, который борьбу на решающей стадии начал с самым коротким стеком. Но в покере чудеса случаются.

Жоао Леао сначала удвоился, выиграв выставление с AQ против AJ. Доминация рук соперников помогла бразильцу выиграть еще два солидных банка – A9 против A7 и 88 против 77, поэтому именно "lo-fi dream" возглавил чип-каут перед финишным рывком. Заключительных двух соперников Жоао Леао убрал за каких-то 20 минут и оформил свою вторую победу в Sunday Million. Что интересно, как и 2 года назад, бразилец получил 108 тысяч долларов призовых.