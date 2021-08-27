Эксперты называли Тома самым сложным соперником Хельмута. Более того, именно Дван был фаворитом этого принципиального матча титанов.

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Несмотря на прогнозы экспертов, дуэль лучше начал Фил. Он давил на соперника, оставив его с пятой частью стека.

Около часа понадобилось Тому, чтобы освоиться и начать камбэк. Он не только вернул собственный стек, но и вырвался в лидеры.

В решающей раздаче две пары Двана победили пару тузов Хельмута. Вероятнее всего, Фил попытается взять реванш. Соперники поставят на кон по сто тысяч долларов. Поэтому любителей покера ждет еще одна серия культового противостояния.