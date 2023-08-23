Дуэль высоких ставок: Даниэль Негреану и Даг Полк сыграют матч за 100 000 долларов

Покерное шоу High Stakes Duel возвращается на большие экраны. Уже завтра в хедз-ап поединке встретятся звёздные игроки Даниэль Негреану и Даг Полк.

В начале мая канадский покер-про Даниэль Негреану выиграл матч у Эрика Перссона с бай-ином 50 000 долларов. Бизнесмен отказался от реванша, что открыло возможность вступить в игру другим игрокам.

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Тот, кто решил воспользоваться этой возможностью – известный профессионал и стример Даг Полк. Встреча с Даниэлем Негреану состоится 24 августа. Бай-ин составит 100 000 долларов. Трансляция будет доступна на стриминговой платформе PokerGO.

Даниэль Негреану​ и Даг Полк / Фото pokergo.com

Если Негреану победит, он заберёт 200 000 долларов призовых и станет чемпионом 4-го сезона High Stakes Duel. В случае триумфа Дага Полка, у канадца будет возможность согласиться на реванш, но с бай-ином 200 000 долларов, или PokerGO будет искать ему другого соперника.

Напомним, в 2021 году Даг Полк и Даниэль Негреану проводили знаменитую хедз-ап битву. По итогам их кэш-челленджа американец выиграл более 1 200 000 долларов. Кстати, именно тогда они и задали на поединки один на один на высоких ставках.