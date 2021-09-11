Долгожданная победа украинца: Влад Мартыненко выиграл первый в карьере золотой браслет WSOP

Чтобы взойти на пьедестал, украинец преодолел поле из 1307 участников. Статусная победа в турнире с бай-ином полторы тысячи долларов принесла Мартыненко более 250 000 тысяч долларов.

Украинский профессиональный игрок не первый год штурмует турниры престижной серии WSOP. Предыдущий рекорд Мартыненко был достигнут год назад, когда он занял 78 место в Main Event WSOP Online-2020 и получил более 30 000 тысяч долларов. В этот раз новый занос принес украинскому регуляру еще и золотой браслет.

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Финальный день турнира с 20 участниками Влад Мартыненко начинал, имея стек 23,5 ББ. Этого вполне хватило, чтобы раскрутиться, досидеть до финального стола и занять лидирующие позиции. Среди соперников были замечены несколько звездных игроков – швед Саймон Лофберг, австриец Стефан Ленер, эстонец Эрмо Коск. Двукратный обладатель золотого браслета WSOP Ансон Цанг из Китая остался в шаге от финалки.

Ключевым для украинца стало выставление в 5-макс за банк 76,6 ББ. Мартыненко с валетами сумел переехать дам Коска. Дождавшись хедз-апа, борьбы в нем за браслет не получилось. В первой же раздаче украинец пошел в олл-ин с А7о, имея явное преимущество по фишкам над американцем Фаразом Джакой. А6s того не устояли под доминацией.

Победа Влада Мартыненко принесла ему денежное вознаграждение в сумме 251 000 долларов, а также первый в карьере золотой браслет WSOP.