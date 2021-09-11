Омріяна перемога українця: Влад Мартиненко виграв перший в кар'єрі золотий браслет WSOP

Щоб зійти на п'єдестал, українець подолав поле із 1307 учасників. Статусна перемога в турнірі з бай-іном півтори тисячі доларів принесла Мартиненку понад 250 000 доларів.

Український професійний гравець не перший рік штурмує турніри престижної серії WSOP. Попереднього рекорду Мартиненко досяг рік тому, коли посів 78 місце в Main Event WSOP Online-2020 і отримав понад 30 000 доларів. Цього разу новий занос приніс українському регуляру ще й золотий браслет.

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Фінальний день турніру з 20 учасниками Влад Мартиненко починав, маючи стек 23,5 ББ. Його цілком вистачило, щоб розкрутитися до фінального столу і закріпитися в лідерах. Серед суперників було чимало зіркових гравців – швед Саймон Лофберг, австрієць Стефан Ленер, естонець Ермо Коск. Дворазовий володар золотого браслету WSOP Ансон Цанг з Китаю залишився за крок від фіналки.

Ключовим для українця стало виставлення в 5-макс за банк 76,6 ББ. Мартиненко з валетами зумів переїхати дам Коска. Дочекавшись хедз-апу, боротьби за браслет не вийшло. У першій же роздачі українець пішов в олл-ін з А7о, маючи явну перевагу за фішками над американцем Фаразом Джакою. А6s того не встояли під домінацією.

Перемога Влада Мартиненка принесла йому 251 000 доларів, а також перший в кар'єрі золотий браслет WSOP.