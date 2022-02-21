Австрийский покерист Бенджамин Ролле провел эпический стрим. Первые 8 часов складывались для "bencb789" совсем неудачно. Австриец заплатил байи-нов на сумму 119 000 долларов, а призами вернул всего 8 200.

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Вся надежда австрийца оставалась на турнир с миллионной гарантией и бай-ином 25 500 долларов. В этом ивенте сражались сильнейшие хайроллеры мира. Событие собрало 58 входов, что позволило добавить к гарантированному призовому фонду еще 450 000 долларов.

За финальный стол вместе с "bencb789" вышли другие известные игроки, среди которых Даниэль Дворесс, Айзек Хэкстон, Никита Бодяковский и Артур Мартиросян. Последний вылетел на 8 месте прямо перед призами, а остальные встретились в 4-максе.

В ключевой раздаче Ролле с четвёрками заколлировал пуш от Хэкстона и устоял перед Q10. В хедз-апе с Бодяковским финалисты заключили сделку, в результате чего Бенджамин забрал 393 222 доллара и закончил сессию в хорошем плюсе.