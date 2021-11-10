Несколько лет назад власти Китая буквально перекрыли кислород местным игрокам. Сходить в олл-ин на территории страны можно только в Макао, а игра в казино большинства иностранных государств для китайцев вне закона.

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На помощь жаждущим игрокам пришли изобретательные мошенники, устроившие нелегальный покерный тур в соседнюю Россию. Покеристы пересекали границу вполне законно, в том числе через рабочие визы. Затем их доставляли в игровую зону Приморья, где китайцы могли наслаждаться любимой игрой.



Полиция накрыла подпольную игру / channelnewsasia.com

После подпольной катки бизнесмены получали процент от выигрыша своих клиентов. Судя по сумме, изъятой полицией – 253 миллиона долларов – дела у банды шли неплохо. Такое громкое дело, очевидно, заставит китайские власти еще крепче сжать тиски. Но для тех кто влюблен в покер, нет никаких границ.