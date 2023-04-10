Сковорода вместо ракетки: покеристы устроили необычное теннисное пари

Дэн Смит умудрился проиграть 100 000 долларов в теннисном матче, в котором соперник играл сковородкой. Удивительные умения на корте показал другой известный покерист Маркус Гонсалвес.

Покеристы часто устраивают странные пари, но Дэн Смит и Маркус Гонсалвес придумали что-то новенькое. Известные хайроллеры арендовали теннисный корт, где провели полноценный сет. Победитель этого противостояния получал 100 000 долларов.

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Чемпион World Poker Tour Маркус Гонсалвес имеет неплохую теннисную подготовку, поэтому по условиям пари ему нужно было играть сковородкой. Впрочем, это не помешало американцу серьезно погонять соперника по корту и победить со счётом 6:2. Свой "эпический" поединок они выложили в ютуб.

Теннисный поединок между покеристами: смотрите видео

Дэн Смит, который недавно выиграл около 400 000 долларов на серии U.S. Poker Open не придумал ничего лучше, чем предложить реванш. Новая дуэль против Гонсалвеса состоится 1 мая. На этот раз Дэн поставил 100 000 долларов против 125 000 Маркуса.