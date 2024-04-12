Неудержимый ковбой: Дэн Смит показал, как нужно играть в покер без карты

Один из самых успешных МТТ-игроков в истории завоевал очередной титул. Американец уже в пятый раз торжествует на турнире серии PGT.

Покерные толстосумы продолжают меряться стеками в Лас-Вегасе, где проходит престижный фестиваль U.S. Poker Open в рамках тура PGT. В третьем ивенте за 10 100 долларов торжествовала настоящая звезда.

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Дэн Смит, который находится на пятой строчке All Time Money List с более 54 миллионами долларов призовых, положил в карман еще почти четверть миллиона. На пути к титулу американец продемонстрировал, как нужно играть в покер, если откровенно не заходит карта.



Дэн Смит / Фото PGT

За финальный стол Смит вышел с третьим стеком и долго терпеливо сбрасывал хлам в отбой. К слову, на решающей стадии Дэн выбил только одного соперника, и того – в хедз-апе. В битве кикеров А-9 Дэна Смита одолели А-4 Роджера Джонсона. Приз для чемпиона – 235 200 долларов. Раннер-ап получил – 151 200 баксов.

Почти 4 миллиона долларов: Дэн Смит впервые покорил "Тритон"

Покерист и благотворитель выиграл свой первый в карьере титул в рамках серии Triton. На финишной прямой американец продемонстрировал, что короткий стек в покере – это не приговор.