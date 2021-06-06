Деньги собраны: неизлечимо больной покерист сможет осуществить свою мечту

Покерное сообщество в очередной раз продемонстрировало собственное единство и могущество. Спортсмены смогли собрать средства на воплощение мечты Кеннета Клитона.

Напомним, в конце мая стартовала кампания по сбору средств на специальный автомобиль, который оборудован всем необходимым, чтобы Кеннет смог добраться до Лас-Вегаса. Парень страдает спинальной мышечной атрофией, поэтому путешествовать ему почти нереально.

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53 тысячи долларов из необходимых 75 тысяч пожертвовали все желающие. Остальную сумму собрали во время специального стрима и с помощью щедрых пожертвований от покеристов.

Клитон уже приобрел необходимый автомобиль. Теперь он сможет путешествовать. В частности, воплотит свою мечту – сыграет на WSOP-2021, который осенью состоится в Лас-Вегасе.