Даже стрит-флеш не помог: звездный покерист не сумел побить собственный рекорд

Адриану Матеосу пришлось отдавать долги удачи в Главном событии Triton Monte Carlo. Испанский миллионер исчерпал свою ауру, поймав в решающей стадии одну из сильнейших покерных комбинаций.

Регуляр Адриан Матеос (35.5 миллионов долларов призовых за карьеру) был настоящим капитаном Главного события серии хайроллеров в Монте-Карло. В 9-max турнира за 125 000 долларов испанец накопил более трети всех оставшихся в игре фишек. Фортуна продолжала улыбаться Матеосу и на финишной прямой.

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В 3-max Матеос вывел из игры Сантоша Суварна, собрав стрит-флэш на ривере. Индус, к слову, топ-пару усилил флешом до туза. Однако в один момент аура испанца дала сбой. Австриец Маттиас Эйбингер сначала выиграл у Матеоса выставление за 30 бб из Т-8s vs K-Qo. А потом загнал соперника в ловушку с А-Тs на префлопе и получил ол-инн от Q-4s.



Маттиас Эйбингер / Фото PokerNews

В конце концов, в хедз-апе покеристы договорились поделить, оставив для чемпиона бонусных 100 000 долларов, кубок и двухнедельный отдых на яхте Bombay на шести человек. Приятное дополнение досталось Маттиасу Эйбингеру, который у Монте Карло оформил свой самый большой выигрыш в карьере – 3 461 261 долларов. Адриан Матеос получил 3 120 739 баксов.