Навіть стріт-флеш не допоміг: зірковий покерист не зумів побити власний рекорд

Адріану Матеосу довелось віддавати борги фортуні у Головній події Triton Monte Carlo. Іспанський мільйонер вичерпав свою ауру, упіймавши на вирішальній стадії одну із найсильніших покерних комбінацій.

Регуляр Адріан Матеос (35.5 мільйонів доларів призових за кар’єру) був справжнім капітаном Головної події серії хайролерів в Монте-Карло. В 9-max турніру за 125 000 доларів іспанець накопичив більше третини усіх фішок, які залишались у грі. Фортуна продовжувала посміхатись Матеосу і на фінішній прямій.

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У 3-max Матеос вивів з гри Сантоша Суварна, зібравши стріт-флеш на рівері. Індус, до слова, топ-пару підсилив флешом до туза. Однак в один момент аура іспанця дала збій. Австрієць Маттіас Ейбінгер спочатку виграв у Матеоса виставлення за 30 бб з Т-8s vs K-Qo. А згодом загнав суперника у пастку з А-Тs на префлопі і отримав ол-ін від Q-4s.



Маттіас Ейбінгер / Фото PokerNews

Зрештою у хедз-апі покеристи домовились поділити, залишивши для чемпіона бонусних 100 000 доларів, кубок і двохтижневий відпочинок на яхті Bombay на шістьох осіб. Приємний додаток дістався Маттіасу Ейбінгеру, який у Монте Карло оформив свій найбільший виграш в кар’єрі – 3 461 261 доларів. Адріан Матеос отримав 3 120 739 баксів.