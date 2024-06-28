Он сделал это: Негреану выиграл 7-й браслет WSOP после десятилетия провалов

Один из самых успешных и популярных покеристов в истории Даниэль Негреану снял проклятие, висевшее над ним на WSOP. Канадец наконец выиграл свой 7-й браслет.

Негреану покорился турнир Poker Players Championship с бай-ином 50 тысяч долларов, который считают едва ли не самым престижным на всей Мировой серии. Соревноваться здесь надо поочередно в различных дисциплинах покера и обычно на такое подписываются только топовые профессионалы. Негреану признается, что именно о победе в этом турнире он давно мечтал.

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Есть один турнир, в котором я всегда хочу выступать больше, чем в любом другом. Один турнир, который я хочу выиграть больше, чем любой другой – и это он. Конечно, Main Event по-своему особенный. Но именно здесь лучшие игроки в мире соревнуются на уровнях по 100 минут, день за днем по 12 часов в сутки. Чтобы победить здесь, ты не имеешь права на ошибку,

– заявил Даниэль.

В хедз-апе Негреану переиграл владельца двух браслетов WSOP Брайса Йоки и заработал 1,1 миллиона долларов. Но, конечно, куда более ценным для самого канадца стал 7-й браслет в карьере, к которому он шел долгих 11 лет. На этом отрезке Даниэль 5 раз финишировал на второй строчке, сыграл немало финальных столов, но никак не мог победить. И вот, наконец, проклятие снято.

Айви тоже с браслетом

Добавим также, что на 7-й строчке (158 тысяч долларов призовых) Poker Players Championship завершил другой легендарный покерист Фил Айви. Чуть ранее на нынешнем WSOP он тоже прервал длительную браслетную засуху, завоевав свой 11-й трофей.