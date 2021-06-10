Сначала он проиграл более 1 млн долларов в хедз-ап челлендже с Дагом Полком. Впоследствии уступил в двух матчах Филу Хельмуту, хотя букмекеры и считали фаворитом именно Негреану.

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Даниэль надеялся поймать волну успеха в своем любимом формате покера – живых турнирах, которые с угасанием пандемии все активнее проводят в Лас-Вегасе. Впрочем, и там у канадца долго не клеилось. Из нескольких турниров он вылетал то еще до призовой зоны, то вообще на самом баббле.

Но в конце концов Даниэля все же "прорвало" на турнире серии U.S. Poker Open из 8 игр с бай-ином 10 тысяч долларов. В этом формате, напомним, участники играют в разные виды покера. Долгое время Негреану удерживал статус чип-лидера, однако за финальный стол сел с одним из самых коротких стеков.

Это, правда, не помешало канадцу пересидеть большинство оппонентов. Победить Даниэль не сумел, однако, учитывая недавний даунстрик, даже третье место можно считать серьезным успехом. Негреану получил 88 тысяч долларов призовых. Победу же в хедз-апе разыграли двое опытных покеристов и обладателей браслетов WSOP – Стив Золотов и Эли Эзра.

Триумф достался Эзре, который в очередной раз доказал, что является одним из ведущих мастеров по смешанным играм. Он завоевал 183 тысячи долларов призовых, Золотову досталось 136 тысяч.