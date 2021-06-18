Даниэль Негреану готовит банкролл на осень

Звездный покерист с нетерпением ждет конца сентября, чтобы после длительной паузы вернуться к выступлениям на Мировой серии покера. Негреану доволен календарем WSOP, который опубликовали накануне, и имеет амбициозные планы относительно серии.

Главная цель, которую преследует канадец – завоевание очередного, седьмого, браслета WSOP. А Негреану уже давненько не примерял самое престижное украшение в турнирном покере.

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Последний раз Kid Poker получал золотой браслет еще в 2013 году. С тех пор Даниэля преследовала затяжная черная полоса. Он 5 раз финишировал на турнирах WSOP вторым и трижды на третьей позиции.

Даниэль Негреану после вылета на WSOP Main Event / wsop.com

В октябре-ноябре у Негреану будет немало возможностей, чтобы утолить трофейный голод. Кроме главного события, в котором Даниэль, конечно, выступит, покерист делает ставку на еще несколько престижных ивентов. Это и турнир по H.O.R.S.E. за 25 тысяч долларов, и Poker Players Championship за 50К. Турниры хайроллеров с бай-ином в 100 и 250 тысяч долларов также не останутся без внимания канадского регуляра.

На Мировой серии покера Даниэль Негреану побывает уже в двадцать третий раз. Он 169 раз попадал в деньги, а в целом выступления на WSOP принесли канадцу почти 20 миллионов долларов призовых.