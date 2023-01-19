На Кубке PokerGO в Лас-Вегасе хайроллеры перешли к самым дорогим турнирам. В предпоследнем событии серии за 25 000 долларов был сделан 31 вход. По итогу первого дня сражений поле сократилось до 5 участников.

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За финальным столом лидирует американец Дэвид Питерс. С небольшим отставанием идет Даниэль Негреану. Также вклиниться в борьбу за трофей попытаются Даниэль Колпойс, Сэм Соверел и Пуннат Пунсри.

Канадский покер-про пока остаётся без титула в этом году. Хайроллерская серия PokerGO Cup – первая попытка для Негреану заработать солидные призовые в 2023 году. В Лас-Вегасе "Kid Poker" оформил уже третий ITM.

Только в случае победы в этом турнире Даниэль получит шанс побороться за лидерство в общем зачёте лучших игроков PokerGO Cup. В турнире за 25 000 долларов текущий лидер гонки Энтони Ху выбыл на 10 месте как раз от Негреану.

Игра за финальным столом продолжиться в 5-максе. Минимальный приз составляет 54 250 долларов, победитель унесёт с собой 310 000 долларов.