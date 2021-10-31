Дай пять: известный американский покерист оформил пента-трик на WSOP

Шону Дибу уже давно не дают покоя рекордные достижения Фила Хельмута на Мировой серии покера. Американец, следовательно, обещает превзойти достижения своего старшего коллеги, и сделал очередной для этого шаг на нынешней WSOP.

Свой 5-й золотой браслет Шон Диб получил в хорошо знакомой дисциплине. 3 года назад американец торжествовал в аналогичном турнире – ивенте по Пот-лимит Омахе за 25 тысяч долларов.

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Серьезный бай-ин не помешал сразу 212 участникам, среди которых было немало звезд. Шону Дибу к этому статусу тоже не привыкать. Он начал свое выступление в турнире с 4 браслетами WSOP за спиной и почти 8 миллионами долларов призовых.

Теперь в послужном списке американца уже больше 9 миллионов. Изнурительный хайроллерский марафон принес чемпиону 1 251 860 баксов. Это уже 12-й ITM Диба на нынешней Мировой серии, благодаря чему Шон поднялся на 4 строчку в списке лучших игроков фестиваля. Американец обещает не сбавлять обороты и гриндить настолько интенсивно, насколько это будет возможно.