Дай п’ять: відомий американський покерист оформив пента-трик на WSOP

Шону Дібу вже давно не дають спокою рекордні досягнення Філа Хельмута на Світовій серії покеру. Американець, відтак, обіцяє перевершити досягнення свого старшого колеги, і зробив черговий для цього крок на цьогорічній WSOP.

Свій 5-ий золотий браслет Шон Діб здобув у добре знайомій дисципліні. 3 роки тому американець тріумфував в аналогічному турнірі – івенті з Пот-Ліміт Омахи за 25 тисяч доларів.

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Серйозний бай-ін не став на перешкоді одразу 212 учасникам, серед яких було чимало зірок. Шону Дібу до цього статусу також не звикати. Він розпочав свій виступ у турнірі із 4 браслетами WSOP за спиною і майже 8 мільйонами доларів призових.

Тепер у послужному списку американця вже більше 9 мільйонів. Виснажливий хайролерський марафон приніс чемпіонові 1 251 860 баксів. Це вже 12-й ITM Діба на цьогорічній Світовій серії, завдяки чому Шон піднявся на 4 сходинку у списку найкращих гравців фестивалю. Американець обіцяє не збавляти обертів і гріндити настільки інтенсивно, наскільки це буде можливо.