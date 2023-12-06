Чуть не сошел с ума от радости: за секунду покерист стал миллионером на Багамах

Американец Джереми Дэн навсегда запомнит сегодняшний день. Покерист со скромными достижениями сорвал невероятный куш в турнире WSOP Paradise за выбивание соперника.

Впервые на Багамских островах проходит Мировая серия покера. Сегодня все внимание было направлено на турнир Mystery Millions. Его бай-ин составляет 1 500 долларов, тогда как за выбивание соперника можно получить сумму в десятки раз больше.

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Событие вызвало ажиотаж среди участников. Всего было зафиксировано 3 446 входов. После каждого нокаута игроки тащили конверт, в котором пряталась рандомная сумма призовых. "One Time Baby!" – попросил Джереми Дэн перед открытием конверта. И чудо таки произошло.

Джереми Дэн – неизвестный для большинства игрок в покер. До поездки на WSOP Paradise общая сумма его призовых составляла около 50 000 долларов. Теперь за один день он помножил весь свой капитал в 10 раз.