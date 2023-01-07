Что посмотреть на праздники: фильмы про покер со знаком качества

Выходные январские дни – прекрасная возможность собраться в семейном кругу за просмотром фильма. Для любителей покера предлагаем список кинокартин, каждая из которых была номинирована на "Золотой глобус".

Зимние праздники – традиционное время для просмотра "Один дома" или "Гарри Поттера". Но если вы увлекаетесь покером, советуем обратить внимание на следующую подборку, где каждый найдёт что-то для себя. Здесь собраны фильмы абсолютно разных жанров.

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"Медовый месяц в Лас-Вегасе" (Honeymoon in Vegas, 1992)

Жанр: комедия, мелодрама

Номинации: лучший фильм, лучшая мужская роль (Николас Кейдж)

Фильм, в котором главные роли сыграли Николас Кейдж и Сара Джессика Паркер. Он частный сыщик, она – любовь всей его жизни. Но Джек не женится на Бетси потому, что дал такое обещание своей матери. Девушке эта ситуация совсем не нравится, и в конце концов пара всё-таки отправляется в Лас-Вегас, чтобы скрепить свои чувства узами брака.

В день свадьбы Джек заходит в гости на покерную игру к криминальному авторитету и владельцу казино Томми Корману. Он проигрывает такую сумму денег, которой у него попросту нет. Тогда Томми предлагает погасить карточный долг нестандартно – сдать ему "в прокат" на уик-энд свою невесту.

"Большая игра" (Molly's Game, 2017)

Жанр: драма, биография

Номинации: лучшая женская роль (Джессика Честейн), лучший сценарий

Фильм "Большая игра" снят по автобиографии Молли Блум. Девушка устраивала в США подпольные закрытые дорогие игры с участием миллиардеров, криминальных авторитетов и звёзд Голливуда. Эта картина понравится даже людям, далёким от покера. Режиссёр фильма Аарон Соркин уже имел успех с "Шулерами" и "21".

Фильм основан на реальных событиях. У всех игроков за столами есть прототипы в реальной жизни. Например, в одной сцене мужчина проиграл 1 000 000 долларов за вечер. Его реальное имя Хьюстон Кёртис.

"Странная парочка" (The Odd Couple, 1992)

Жанр: комедия

Номинации: лучшая мужская роль (Джек Леммон), лучшая мужская роль (Уолтер Мэттау), лучший фильм

Компания друзей собирается вместе, чтобы отдохнуть и поиграть в покер. Но игра – это всего лишь повод. Вечер близится к завершению, а Феликса Ангера (Джек Леммон) всё нет и нет. Оказалось, что жена Феликса выставила его из дома и подала на развод после 12 лет брака. По ходу фильма становится понятно почему. Эта кинолента понравится любителям лёгких комедий с остроумными шутками в диалогах.

"Игорный дом" (House of Games, 1987)

Кадр из фильма / Фото idrawonmywall.com

Жанр: триллер

Номинация: лучший сценарий

Маргарет Форд (Линдси Краус) – практикующий психиатр, автор бестселлера. Девушка много пишет, проводит терапии и постоянно курит. К ней на приём приходит парень-лудоман, который якобы задолжал 25 000 долларов и теперь его могут убить.

Позже девушка знакомится с Майком – покеристом, которому задолжал её клиент. В счёт закрытия долга он просит помочь ее считывать эмоции оппонентов и подавать ему определенный знак. Маргарет ошибается, и теперь уже она должна Майку денег.

Позже выяснилось, что вся эта история с Майком и долгом – четко продуманный план. Маргарет становится жертвой аферы и решает написать новую книгу о махинациях. Эта кинокартина входит в топ любимых фильмов Стэнли Кубрика, а также в топ-1000 лучших фильмов по версии New York Times.