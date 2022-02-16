Как "читать" оппонентов в покере: советы от немецкой легенды

В свое время Федор Хольц стал настоящим покерным идолом, выиграв за какой-то год практически все что можно было. Все благодаря невероятно плотному гринду и умению хорошо "читать" соперников. Видео с красноречивым названием "Я выиграл миллионы благодаря этим живым покерным телзам" пригодится многим игрокам.

В 2016 году Федор Хольц ворвался в покерную тусовку с невероятными результатами – более 16 миллионов долларов призовых за сезон, как следствие, 10 место в списке самых успешных турнирных игроков в истории.

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В покере важны детали, подчеркивает Хольц, это и внешний вид, и поведение вашего соперника. Если перед вами почтенный мужчина в неприхотливой одежде, не ждите от него безумных блефов и авантюрных решений. Большая ставка от такого оппонента, обычно, сигнализирует о наличии сильной руки.



Федор Хольц / Фото Poker Central

Еще одним телзом может служить обращение игрока с фишками. Если стек аккуратно умостился на боксе, как правило, его владелец является тайтовым покеристом. И наоборот, от неряшливых игроков ждите более лузовых решений. Также не помешает обращать внимание на сайзинг – размер ставки. Чуть выше стандартного – вероятно, бет на велью. Более слабая рука – ставка ниже стандартной.



Федор Хольц / фото PokerNews

Изучайте язык тела, продолжает Федор Хольц. Выдать силу руки соперника поможет его пульс после принятия решения. Учащенное сердцебиение, волнение и затаенное дыхание, обычно, сигнализируют о блефе. Если же оппонент с каждой секундой ведет себя все спокойнее, жди неприятностей. Ну и еще одно интересное наблюдение от Федора Хольца. Если покерист во время раздачи пьет воду, очевидно, готов на шоудауне показать натс.