Чемпион покера с криминальным нынешним: мужчина выиграл золотой браслет между преступлениями

Руди Гавалдон, подозреваемый в домашнем насилии, выиграл титул на WSOP Online, выйдя под залог. Прошел год и покерный чемпион снова загремел за решетку.

Покерист Руди Гавалдон – чемпион WSOP Online 500 No-Limit Hold'em Turbo 6-Max – имеет плохую репутацию. Американец, по меньшей мере, трижды привлекался в суд за различные преступления.

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В августе 2022 года Гавалдон был подозреваемым в жестоком нападении на собственную жену Лару. 28-летняя женщина чудом выжила после тяжелых травм, а взятого под стражу Гавалдона, впоследствии оправдали. Выйдя на свободу, Руди успел, в частности, достаточно поиграть в покер в сети Интернет и не безуспешно. Выиграл одно из событий онлайн-версии Мировой серии, заработав чуть больше 20 000 долларов.



Браслет WSOP Online / Фото wsop.com

Очевидно, успех праздновал долго и упорно. 1 августа 2023 года он был привлечен в суд за положительный результат теста на опиаты. Отдаться любимой игре у Гавалдона сейчас нет возможности, он находится в исправительной колонии округа Гранд-Траверс где ждет очередного суда.



Руди Гавалдон / Фото PokerNews

К слову, это не полный список грехов в запятнанной биографии мужчины. В 2011 году его признали виновным в проникновении в чужое жилище и краже и лишили свободы на 11 месяцев.