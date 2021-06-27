Чемпион NBA теперь хочет разрывать соперников за покерным столом

Эндрю Богут, который когда-то ненавидел покер, постепенно поменял свое отношение к интеллектуальной игре. К этому присоединились его партнеры по команде и звездный покерист Фил Хельмут.

Чемпион NBA 2015 не имел шансов избежать тесного знакомства с покером, так как интеллектуальная игра неизменно сопровождает представителей сильнейшей баскетбольной лиги мира в их выездах. В конце концов, партнер Богута по команде Аарон Брюс ознакомил австралийца с азами игры, и Эндрю стал ярым покеристом.

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Дружба баскетболиста с профессионалом Филом Хельмутом – еще одна причина, которая может поспособствовать пополнению рядов покерных регуляров бывшими профессиональными спортсменами. Эндрю Богут считает Хельмута одним из лучших покеристов современности. Он называет Фила Майклом Джорданом, или же Тайгером Вудсом в мире покера.



Фил Хельмут на матче Голден-Стэйт Уорриорс / Times Union

Австралиец, следовательно, имеет на кого равняться и планирует постепенно расширять горизонты своей игры. Сейчас Богут считает себя кэш-игроком, но хочет совершенствоваться в МТТ. Чемпион NBA мечтает много путешествовать, посещая престижные покерные серии. На прицеле австралийца – выступление на родине на Aussie Millions и, конечно, на Мировой серии в Лас-Вегасе.