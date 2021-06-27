Чемпіон NBA тепер хоче розривати суперників за покерним столом

Ендрю Богут, який колись ненавидів покер, поступово змінив своє ставлення до інтелектуальної гри. До цього долучились його партнери по команді та зірковий покерист Філ Хельмут.

Чемпіон NBA 2015 не мав шансів уникнути тісного знайомства із покером, адже інтелектуальна гра незмінно супроводжує представників найсильнішої баскетбольної ліги світу у їхніх виїздах. Зрештою, партнер Богата по команді Аарон Брюс ознайомив австралійця із азами гри і Ендрю став затятим покеристом .

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Дружба баскетболіста із професіоналом Філом Хельмутом – ще одна причина, яка може посприяти поповненню лав покерних регулярів колишніми професійними спортсменами. Ендрю Богат вважає Хельмута одним із найкращих покеристів сучасності. Він називає Філа Майклом Джорданом, або ж Тайгером Вудсом у світі покеру.

Філ Хельмут на матчі Голден-Стейт Ворріорс / Times Union

Австралієць, відтак, має на кого рівнятись і планує поступово розширювати горизонти своєї гри. Наразі Богат вважає себе кеш-гравцем, але хоче удосконалюватись в МТТ. Чемпіон NBA мріє багато подорожувати, відвідуючи престижні покерні серії. На прицілі австралійця – виступ на батьківщині на Aussie Millions і, звісно, на Світовій серії в Лас-Вегасі.