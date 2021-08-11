Бай-ин в соревнованиях хайроллеров стоил 25 500 долларов. 91 вход гарантировал огромный призовой фонд – 2,2 миллиона долларов!

Читайте также: Более 10 000 000 гривен гарантии: в Одессе состоится живая покерная серия

Большую часть этого пирога разделили американцы. За финальным столом нашлось только одно место для покериста из другой страны. Бельгиец Томас Бойвин стал третьим, заработав 285 тысяч "зеленых".

Ниже Томаса финишировал звездный Дэвид Питерс, который в этом году демонстрирует феноменальную форму. Он занял пятое место – 128 тысяч долларов призовых.

А чемпионом стал Джо Маккиен. Перед хедз-апом он заключил соглашение с Дареном Элиасом, поэтому раннер-ап получил почти столько же денег, что и победитель. Элиас заработал 539 тысяч, а Маккиен – 551 тысячу долларов!

Отметим, что Джо Маккиен является чемпионом мира по покеру. В 2015 году он победил в Главном Событии WSOP. За свою карьеру американец в живых турнирах заработал уже более 18 миллионов долларов.